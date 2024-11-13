В странах ЕС цены на сливочное масло выросли на 50%

Фьючерсы на оптовые поставки сливочного масла в Евросоюзе выросли на 49,5% с начала 2024 года, достигнув исторического рекорда в сентябре €8150 за тонну. Об этом сообщает Trading Economics.

В Польше масло с начала 2024 года подорожало на 40% до 8 злотых за стандартную упаковку, а ближе к праздникам цена может подняться до 10 злотых, отмечает Rzeczpospolita.

В Германии рост цены составил 39,7% с начала года и достиг рекордного уровня: 250-граммовая упаковка сливочного масла стоит в супермаркетах от €2,39.

Сообщается, что подорожание масла вызвано сокращением производства молока в Европе. Проблемой оказалась засуха, которая снизила доступность кормов, что привело к снижению продуктивности коров.

Некоторые молочные стада в Европе также пострадали от эпидемии блютанга, которая не только ограничила производство молока, но и в некоторых случаях заставила фермеров сократить поголовье.

Еще один фактор, повлиявший на подорожание, - рост затрат на электроэнергию и транспортировку в Европе, что приводит к росту цен на всех этапах производства.