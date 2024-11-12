ЕБРР работает с 18 странами над разработкой системы аукционов по ВИЭ

ЕБРР в настоящее время работает с 18 странами над разработкой системы аукционов по возобновляемым источникам энергии. Об этом рассказала президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

По ее словам, роль и поддержка многосторонних банков развития, которую может оказать ЕБРР, выходят за рамки только финансирования и связаны с политической поддержкой, пишет BMG.

"Во-первых, мы помогаем странам разрабатывать нормативно-правовую базу, которая способствует привлечению частных инвестиций. ЕБРР работает со многими странами над разработкой системы аукционов по возобновляемым источникам энергии, чтобы добиться лучших цен на электроэнергию. В настоящее время мы поддерживаем 18 стран в рамках этой программы, и у нас в планах есть проекты на 5 гигаватт, включая аукционы в Азербайджане, Болгарии, Молдове, Черногории и Румынии. Мы уже разработали подобные рамочные условия с Албанией, Египтом, Казахстаном, Сербией и Узбекистаном", - сказала Одиль Рено-Бассо.