Последнее обновление: 11.11.2024 16:14

Китай вводит антидемпинговые меры против бренди из ЕС

Министерство торговли КНР объявило о введении с 15 ноября временных антидемпинговых мер в отношении бренди из стран Евросоюза.

Такое решение было принято по итогам предварительного расследования, начатого 5 января. Оно указало на наличие демпинга при импорте бренди, выпущенного в Евросоюзе, из-за чего китайский производители данного алкогольного напитка подпадают под угрозу существенного ущерба, передает Синьхуа.

Теперь импортеры бренди из ЕС должны будут вносить депозит на основе демпинговой маржи в размере от 30,6% до 39% на китайской таможне. Эти меры будут применяться к крепким спиртным напиткам на основе винограда в емкостях менее 200 литров.

Китай - крупнейший для ЕС рынок крепкого алкоголя. Основная часть импорта бренди в КНР приходится на Францию.



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