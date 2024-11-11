Эстония полностью откажется от использования сланца в энергетике к 2040 году

Правительство Эстонии решило прекратить производство электроэнергии из сланца к 2035 году, а использование сланца в энергетике в целом к 2040 году без проведения общественного обсуждения.

План климатической устойчивости был разработан в Министерстве финансов 2021 году, когда у власти были реформисты и центристы, сообщают эстонские медиа.

В последующие годы правящая коалиция несколько раз менялась. Хотя обновленный план и ссылается на коалиционное соглашение, в договоренностях следующих кабинетов на самом деле больше не значились сроки отказа от сланца.

У крупнейшего в Эстонии производителя сланцевого масла концерна Viru Keemia Group этот план вызывает много вопросов, поскольку остается непонятным, почему страна была готова отказаться от сильной экономической отрасли ради небольшой дотационной суммы.

В концерне Eesti Energia также подтвердили, что с ними не проводилось консультаций при принятии данного плана.