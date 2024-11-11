США обязали TSMC прекратить поставки в Китай микросхем для ИИ

США приказали крупнейшему производителю чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, прекратить поставки передовых микросхем китайским клиентам, которые часто используются в приложениях искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника, Министерство торговли США направило TSMC письмо, в котором накладывает экспортные ограничения на определенные сложные микросхемы с 7-нанометровым или более совершенным техпроцессом, предназначенные для Китая, которые используются в ускорителях искусственного интеллекта и графических процессорах (GPU).

Ограничения должны начать действовать с понедельника 11 ноября.

Сообщение появилось всего через несколько недель после того, как TSMC уведомила Министерство торговли о том, что один из ее чипов был найден в ИИ-процессоре Huawei. Исследовательская компания Tech Insights разобрала продукт, обнаружив чип TSMC, что является очевидным нарушением экспортного контроля.

Как сообщали в прошлом месяце, TSMC приостановила поставки китайскому разработчику микросхем Sophgo после того, как его микросхема совпала с микросхемой, найденной в ИИ-процессоре Huawei.