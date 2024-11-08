Последнее обновление: 08.11.2024 16:26

В Китае стремятся улучшить финположение местных властей без прямого вливания денег в экономику

В Китае представили долговой пакет на 10 трлн юаней ($1,40 трлн), чтобы облегчить финансовые трудности местных органов власти и стабилизировать слабый экономический рост. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эти меры знаменуют собой отход от стратегий тотального стимулирования для восстановления роста, которые Китай применял в прошлом. Они направлены на восстановление муниципальных балансов как долгосрочную цель, а не на прямое вливание денег в экономику.

Ожидается, что замена скрытых долгов на официальные сэкономит местным органам власти 600 млрд юаней на процентах за пять лет.

Как реакция на выборы в США и усиление рисков для торговли, государственные СМИ сообщили, что правительство Китая в пятницу одобрило расширение покрытия страхования экспортных кредитов и усилит поддержку торговых компаний.

Местные органы власти, столкнувшись с высоким долгом и падением доходов, сокращают зарплаты госслужащим и накапливают долги перед компаниями частного сектора, ограничивая денежные потоки в реальный сектор экономики и усиливая дефляционное давление.

Их трудности, вызванные острым кризисом на рынке недвижимости с 2021 года, который снизил доходы застройщиков от аукционов по продаже земельных участков под жилую застройку - ключевого источника финансирования городов и провинций - поставили под угрозу целевой показатель роста Китая на 2024 год, составляющий около 5%.



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