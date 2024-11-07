Минфин Армении готовит налоговую реформу для микробизнеса

Министр финансов Армении Ваге Оганнисян представил 7 ноября на заседании правительства масштабный проект изменений в налоговом законодательстве.

Согласно новой инициативе, с 1 июля 2025 года около 10 тысяч микропредприятий будут переведены с льготного на общий режим налогообложения, сообщают местные СМИ.

Реформа охватит различные сферы профессиональных услуг. В частности, изменения коснутся юридических и бухгалтерских компаний, консалтинговых фирм, архитектурных и инженерных бюро, рекламных агентств, а также строительных и медицинских организаций.

Значительное влияние реформа окажет на малые медицинские клиники и стоматологические кабинеты, которые в настоящее время работают по упрощенной системе налогообложения.

Предложенная инициатива продолжает курс правительства на сокращение сектора микропредпринимательства и расширение сферы применения общей системы налогообложения.