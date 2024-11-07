Последнее обновление: 07.11.2024 18:01

Банк Англии снизил ставку на 25 базисных пунктов

Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

За снижение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), один выступил за ее сохранение на прежнем уровне.

Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

Британский ЦБ в сентябре сохранил ставку на уровне 5%, а в августе опустил впервые с 2020 года. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.



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