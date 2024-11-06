ОПЕК+ на ближайшей встрече обсудит нефтяной рынок и действия альянса с 1 января

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) в декабре обсудит текущую ситуацию на мировом рынке нефти и примет решение о дальнейших действиях ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Как вы знаете, сейчас мы приняли решение, буквально на днях, о том, чтобы на один месяц сдвинуть период начала частичного восстановления добровольно взятых обязательств. В декабре мы будем на саммите – министерской встрече (заседание министерского мониторингового комитета, JMMC) – обсуждать текущую ситуацию на мировых рынках и, соответственно, будем принимать решения дальше, о совместных действиях, начиная с 1 января", - сказал Новак, которого цитирует Интерфакс.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц). В начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а несколько дней назад – еще на месяц, до конца 2024 года. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-десять месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.

Полноформатная встреча стран-участниц ОПЕК+, а также заседание JMMC пройдет 1 декабря. Формат мероприятий – очный или онлайн – пока не определен.