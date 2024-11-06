Дефицит бюджета Беларуси в 2025 году по плану должен составить 1,6% ВВП

Дефицит бюджета Беларуси в 2025 году составит 1,6% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в видеофрагменте, опубликованном пресс-службой правительства.

«Проектом бюджета предусмотрен плановый дефицит. Это 1,6% ВВП. В мире подавляющее большинство стран живет в условиях бюджетного дефицита», - сказал в оправдание чиновник.

Он привел в пример дефицит бюджета США, который, по его словам, составляет $2 трлн.

«Порог дефицита по Маастрихтским соглашениям - 3% ВВП. У нас - 1,6%. В прошлом году 7 стран ЕС вышли за порог 3%. У Италии - более 7%», - рассказал Головченко.

По информации Минфина США, дефицит госбюджета США по итогам 2024 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1 трлн 832,8 млрд, или 6,4% ВВП.

Дефицит бюджета Италии оценивается в 3,9% ВВП в 2024 году по сравнению с правительственной оценкой в 3,8%.