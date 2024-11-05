Швеция не будет строить морские ветропарки по соображениям безопасности

Швеция отменила разрешения на строительство 13 морских ветряных электростанций, которые планировалось построить на территории от восточного побережья Швеции до пролива Эресунн между датскими островами Зеландия и Амагер и Скандинавским полуостровом.

Разрешение сохранили только для одной электростанции из 81 ветряной турбины, запланированной у западного побережья Швеции, пишет газета Guardian.

Отказ от строительства морских электростанций обоснован соображениями безопасности: шведские вооруженные силы заявили, что ветряные турбины затруднят раннее обнаружение баллистических и крылатых ракет, а также противолодочную борьбу.

В Швеции указали на напряженную ситуацию в сфере безопасности в Балтийском море после начатой Россией войны в Украине, а также расположенный напротив Швеции российский анклав в сильно милитаризованном Калининграде.

В начале года в командовании военно-морских НАТО также указали на потенциальную уязвимость морской инфраструктуры, такой как морские ветряные электростанции, подводные кабели и трубопроводы для враждебных действий со стороны России.