Новый резидент СЭЗ «Минск» запустит производство грузового коммерческого транспорта

В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент ООО «МаркетГруппБел».
Как сообщает пресс-служба СЭЗ, компания запустит производства коммерческих транспортных средств с повышенными эксплуатационными характеристиками.
В частности, планируется наладить выпуск грузовых транспортных средств, начиная от самосвалов и бортовых автомобилей, заканчивая специализированной техникой: мусоровозами, автовышками и не только.
Поставщиками машинокомплектов выступят китайские компании. Для изготовления автотехники будут использованы шасси и комплектующие белорусского и собственного производства, а также ведущих мировых производителей.
В рамках проекта предусматривается создание 25 рабочих мест. Начало производственной деятельности запланировано на первый квартал 2025 года. Продукция будет поставляться в основном на внутренний рынок, также планируется экспорт в Россию.