Армения определилась с мощностью нового атомного энергоблока

После анализа 21 сценария развития энергетики до 2040-2050 годов, правительство Армении пришло к выводу, что оптимальная мощность нового атомного энергоблока не должна превышать 600 МВт.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян раскрыл результаты масштабного исследования энергетических потребностей страны на ближайшие десятилетия. Исследование охватило период до 2040-2050 годов и учитывало множество факторов, влияющих на энергопотребление.

В ходе анализа эксперты рассмотрели 21 сценарий развития экономики страны, учитывая такие факторы, как рост энергопотребления, увеличение числа электромобилей и потенциал экспорта электроэнергии. Особое внимание было уделено влиянию развития солнечной энергетики и существующих электростанций на общий энергобаланс страны.

"Большинство просчитанных сценариев указывает на то, что Армении не требуется сверхмощная атомная электростанция", - подчеркнул министр в своем выступлении на брифинге с журналистами 4 ноября. При этом он отметил, что мощность нового энергоблока может превышать параметры действующего, но не должна быть более 600 МВт.

Следующим этапом проекта станет детальное исследование доступных технологий строительства АЭС и возможных моделей финансирования.

По словам Саносяна, правительство намерено провести тщательный анализ этих аспектов перед принятием окончательного решения о строительстве.