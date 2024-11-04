Последнее обновление: 04.11.2024 18:13

Лукашенко хочет предложить россиянам снизить добычу калийных удобрений

Лукашенко озаботился низкими ценами на калийные удобрения и предложил снизить их добычу. Об этом он заявил, согласовывая назначение Андрея Рыбакова генеральным директором компании "Беларуськалий".

"Я просил бы тебя проработать - не ставил эту задачу раньше, - вопрос, с кем это нужно, особенно с россиянами, по добыче. Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может 11, снизить добычу калийных удобрений", - сказал Лукашенко, которого цитируют госСМИ.

По его словам, "не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства".



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