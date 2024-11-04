Октябрьский экспорт Украины стал крупнейшим за 2024 год

В октябре 2024 года Украина установила годовой рекорд по экспорту товаров, поставив продукции на $3,8 млрд, что на 18,7% больше сентябрьских показателей. Об этом сообщает Минэкономики.

Согласно информации, общий экспорт с начала года достиг $34,6 млрд.

По словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, рост произошел прежде всего благодаря увеличению экспорта агропродукции и эффективной работе морского коридора.

Физические объемы экспорта за десять месяцев 2024 года (110 млн тонн) уже превысили показатель за весь 2023 год (100 млн тонн).

Больше всего экспорта идет в Польшу, Германию, Испанию, Италию и Турцию

В ЕС в целом экспортировано товаров на $2,38 млрд, что на 15,8% больше по сравнению с сентябрем.