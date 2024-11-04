Последнее обновление: 04.11.2024 10:52

Чехия выступает против санкций за низкие продажи электромобилей

Чехия вместе с Италией на неформальном саммите ЕС намерена выступить против применения в грядущем году санкций за низкие объемы продаж электромобилей. Об этом в эфире телеканала Primа сообщил министр транспорта Чехии Мартин Купка.

По его словам, автопроизводители не смогут выполнить поставленные ЕС цели из-за общеевропейского низкого спроса на машины с электродвигателями.

Чехия и Италия стремятся избавить европейские автомобильные компании в 2025 году от оплаты штрафов за невыполнение норму по соотношению продаж новых машин с ДВС и автомобилей с электродвигателями. Соответствующая договоренность между странами была достигнута на прошлой неделе.



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