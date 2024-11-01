Последнее обновление: 01.11.2024 18:00

В 2025 году в Беларуси планируют добыть около 2 млн тонн торфа

В 2025 году в Беларуси планируют добыть около 2 млн тонн торфа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, в следующем году организации торфяной отрасли намерены произвести более 1 млн тонн брикетов и сушенки, порядка 100 тыс. тонн верхового торфа, питательных и покровных грунтов.

Планируется также завершить работы по строительству цеха по кипованию торфа на торфозаводе «Туршовка», приступить к реализации пилотных проектов по замене паровой трубчатой сушилки на «ТБЗ Дитва» и пневмогазовой сушилки в филиале «Березовское» предприятия «Брестоблгаз».

Кроме того, в планах начать строительство производственной котельной на торфопредприятии «Днепровское», а также завершить работы по модернизации котельной с установкой котлоагрегата с предтопком на торфобрикетном заводе «Старобинский» и по строительству историко-образовательного центра торфяной промышленности на базе торфобрикетного завода «Усяж».

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