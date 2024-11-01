С 1 ноября такси в Беларуси должны работать по новым правилам

В Беларуси с 1 ноября начал действовать реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Внести сведения о транспортных средствах (автобусах и автомобилях такси), водителях и диспетчерах в единую базу данных перевозчики могли в течение трех месяцев, начиная с 1 августа.

Те, кто не успел это сделать до 1 ноября, официально работать не смогут. Внесение в реестр перевозчиков «нерегуляров» будет происходить и после 1 ноября, однако эта процедура станет уже платной.

Компании, которые будут работать не по правилам (то есть без внесения информации в реестр), рискуют потерять транспортные средства: государство имеет право конфисковать автобус или легковой автомобиль.

Помимо введения реестра для «нерегуляров», текущая реформа предусматривает также обязательное наличие камер видеонаблюдения (регистраторов) в салоне машине на случай конфликтных ситуаций.