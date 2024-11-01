В Кыргызстане создадут криптобанки

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана подготовило проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам виртуальных активов».

Как пояснили в ведомстве, документ инициирован «в целях внедрения в Кыргызстане криптобанков, которые в качестве предпринимательской деятельности будут предоставлять один или несколько видов банковских услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии».

При получении лицензии криптобанк будет осуществлять любые предусмотренные вышеуказанным законом виды деятельности, связанные с цифровыми активами.

«С учетом быстрого развития цифровых технологий и криптовалют создание криптобанка представляет собой актуальную необходимость для интеграции криптоактивов в традиционную финансовую систему страны. Криптобанк позволит обеспечить безопасное, регулируемое и удобное взаимодействие граждан и бизнеса с криптовалютами», - говорится в справке-обосновании, которую цитируют местные СМИ.

В Минэкономики также отмечают, что в последние годы наблюдается значительный рост интереса к криптовалютам как среди физических, так и юридических лиц. Создание криптобанка позволит структурировать и легализовать этот рынок.

Проектом закона предусматривается возможность привлечения вкладов в форме цифровых активов от своего имени на договорных условиях, размещения собственных и/или привлеченных средств и цифровых активов от своего имени на договорных условиях; открытия и ведения криптосчетов; осуществления расчетов и платежей по поручению клиентов и банков-корреспондентов; покупки, оплаты, принятия, хранения и подтверждения цифровых активов, включая кредитные и платежные карточки; приобретения права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (факторинг) на базе цифровых активов; оплаты долгового обязательства на базе цифровых активов путем покупки простых и переводных векселей (форфейтинг); осуществления переводов клиентов, в том числе без открытия счета; открытия и ведения корреспондентских счетов для банков-нерезидентов КР; осуществления операций по счетам в иностранной валюте для клиентов и по приобретению (обмену) иностранной валюты от имени клиента; покупки и продажи (обмен) иностранной валюты от своего имени; осуществления операций с драгоценными металлами (только банковское серебро, золото, платина и монеты из указанных металлов высоких проб); осуществления операций с производными финансовыми инструментами (деривативы); приема и проведения платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей.