Казначейство США отчиталось о росте спроса на облигации благодаря стейблкоинам

Рост стейблкоинов привел к повышению спроса на краткосрочные казначейские облигации США. Об этом говорится в отчете Казначейства.

По оценкам ведомства, эмитенты «стабильных монет» вложили в долговые бумаги $120 млрд.

«Стейблкоины играют неотъемлемую роль посредника в транзакциях на рынках цифровых активов. Более 80% всех криптовалютных операций в настоящее время используют “стабильные монеты” в качестве одного из этапов сделки», - отмечается в отчете Казначейства.

Министерство также высказало свое мнение о будущем этих инструментов, заявив, что, хотя оно ожидает дальнейшего роста, стейблкоины могут столкнуться с препятствиями.

«Среднесрочные решения в области регулирования и политики определят судьбу этой “частной валюты”. История показывает, что не отвечающие требованиям подобные продукты приводят к финансовой нестабильности и в целом крайне нежелательны», - утверждается в отчете.

Министерство считает, что структурный спрос на казначейские облигации может увеличиться по мере роста объема рынка криптовалют.

Напомним, в августе Tether сообщила о прямых вложениях в долговые бумаги США в размере $80,9 млрд, а с учетом наличных и других эквивалентов цифра достигла $97,6 млрд.