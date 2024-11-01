Немецкий технологический концерн Bosch предупредил о сокращении рабочих мест

Немецкий технологический концерн Bosch предупредил о возможном сокращении рабочих мест на фоне снижения объема продаж. Об этом заявил исполнительный директор концерна Стефан Хартунг в интервью Tagesspiegel

Он также указал на более широкий характер проблем в немецкой экономике.

Хартунг подтвердил, что Bosch не сможет достичь целевых показателей своей деятельности в 2024 году. По его словам, объем продаж концерна, который в 2023 году составил около €92 млрд, несколько снизится по сравнению с прошлым годом вместо ожидавшегося ранее роста, а маржа операционной прибыли уменьшится с 5% до 4%. При этом у Bosch поставлена цель довести этот показатель до 7% к 2026 году.

Ранее Bosch сообщал о намерении сократить 7 тыс. рабочих мест. Предполагается, что большинство сокращений произойдет на немецких заводах концерна, производящих автомобильные компоненты, инструменты и бытовую технику. Хартунг пока не подтвердил реализацию этого плана, ответив, что "в настоящий момент нельзя исключать, что нам придется еще больше скорректировать свой персонал".