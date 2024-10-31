Японская транспортная компания сворачивает связанный с РФ бизнес

Японская транспортная компания Mitsui OSK Lines пересматривает свои соглашения с Россией из-за ужесточения санкций со стороны США и Европы.

Как отмечается в заявлении компании, она откажется от чартерных соглашений на три танкера для перевозки сжиженного природного газа (LNG) и одного танкера для перевозки газового конденсата и уже начала соответствующие переговоры.

Общая сумма инвестиций по этому контракту составляет около 105 млрд иен (около $690 млн).

"В случае прекращения действия чартерных соглашений, мы попытаемся продать судна третьим сторонам", – говорится в сообщении MOL.

Представитель компании подтвердил Bloomberg, что танкеры связаны с проектом Арктик LNG-2.

MOL заключила контракт с российским ПАО "Новатэк" на танкер класса ARC7 вместимостью 54 800 кубометров для транспортировки конденсата в 2020 году с поставками на 2024 год.

Также японская судоходная компания заключила три сделки по фрахту Arctic LNG 2 на газовозы класса ARC7 емкостью 172 500 кубометров с тем же фрахтователем. Танкеры должны были быть поставлены в прошлом году, однако, как сообщается, поставки были отложены из-за нехватки рабочей силы на корейских верфях, они не строились.