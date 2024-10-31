Последнее обновление: 31.10.2024 17:16

Нацбанк Украины повысил прогноз роста реального ВВП страны в 2024 году

Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2024 году до 4%.

Как сообщает пресс-служба НБУ, повышение прогноза связано с меньшим, чем ожидалось, дефицитом электроэнергии и несколько более высоким урожаем ранних зерновых.

Значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос, будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики – на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах, прогнозируют в Нацбанке.

"Тормозят восстановление экономики волны атак России на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватка трудовых ресурсов. Но несмотря на эти ограничения реальный ВВП увеличивался – как во втором, так и в третьем квартале 2024 года", - пояснили в Нацбанке.



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