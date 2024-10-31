Газовые хранилища ЕС заполнены на 95%

Газовые хранилища ЕС заполнены к 1 ноября на 95%, что превышает установленный и юридически обязательный целевой показатель в 90%. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

"Это дает нам сильную позицию для поддержания стабильных поставок и цен нынешней зимой и продолжения нашего ухода от импорта российского ископаемого топлива", - заявила член ЕК по энергетике Кадри Симсон, комментируя этот результат.

В настоящее время в хранилищах ЕС находится около 100 млрд куб. м газа, "что составляет около трети годового потребления газа в ЕС".

Регламент ЕС по запасам газа от июня 2022 года установил обязательную цель заполнения хранилищ на 90% к 1 ноября каждого года с промежуточными целями для государств-членов по обеспечению стабильного заполнения в течение года.

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 29 октября, в хранилищах региона было 106 млрд куб. м активного газа; средний уровень заполнения резервуаров достиг 95,22%.