Последнее обновление: 30.10.2024 17:53

С 1 января 2025 года в Беларуси изменится размер базовой ставки

С 1 января 2025 г. в Беларуси изменится размер базовой ставки. Соответствующее постановление 30 октября 2024 г. подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, с нового года размер базовой ставки составит 270 рублей (на сегодня - 253 рубля).

Базовая ставка представляет собой основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

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