Саудовская Аравия сократит международные инвестиции на треть

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), активы которого достигают $930 млрд, планирует сократить свои международные инвестиции примерно на треть, завершая десятилетнюю эпоху масштабных глобальных расходов. Об этом пишет Financial Times.

Подконтрольный государству PIF является частью большого плана, начатого наследным принцем Мухаммедом бин Салманом для диверсификации экономики Саудовской Аравии и уменьшения ее зависимости от нефтяных доходов.

PIF решил уменьшит долю иностранных инвестиций с 30% до целевого диапазона 18-20%, сообщил глава фонда Ясир аль-Румайяни.

"Мы больше сосредоточимся на внутренней экономике, мы достигли и сделали так много великих вещей", - сказал Аль-Румайян. Он отметил, что международные инвесторы также меняют свой подход, переходя от поиска финансирования от PIF к совместному инвестированию вместе с фондом.

Отмечается, что за последнее десятилетие PIF активно расширял свои зарубежные инвестиции, в частности, вложил $45 млрд в Vision Fund SoftBank в 2016 году, $20 млрд - в инфраструктурный фонд Blackstone, приобретение английского футбольного клуба Newcastle United. Эти инвестиции были частью усилий PIF по созданию глобального присутствия.