США обнародовали правило по ограничению американских инвестиций в технологии Китая

Министерство финансов США обнародовало новое правило по ограничению и мониторингу американских инвестиций в Китай в области искусственного интеллекта, компьютерных чипов и квантовых вычислений. Об этом сообщает Associated Press.

В дополнение к блокированию инвестиций в чувствительные технологические сектора Китая, правило требует от американцев и компаний в США сообщать правительству о транзакциях, связанных с технологиями и продуктами, которые могут создать угрозу национальной безопасности США.

"Инвестиции США не должны использоваться для помощи странам, вызывающим беспокойство, в развитии их военного, разведывательного и кибернетического потенциала", - заявил помощник министра финансов США по инвестиционной безопасности Пол Розен.

Нарушителей правил могут оштрафовать на более $360 тыс. или двойную стоимость запрещенной транзакции, в зависимости от того, какая сумма будет больше. Для контроля за новым правилом Минфин планирует создать специальное управление.

Представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь заявил, что правительство выразило протест США из-за последних действий.

"Китай глубоко сожалеет и решительно выступает против введения США ограничений на инвестиции в Китай", - заявил спикер.