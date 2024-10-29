ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования до 7,25%

Совет Центрального банка Армении на заседании 29 октября принял решение о снижении ставки рефинансирования на 0,25 процентных пункта - до 7,25%.

Согласно решению регулятора, ставка по ломбардным РЕПО установлена на уровне 8,75%, а ставка по привлекаемым от банков средствам - 5,75%.

С июня 2023 года Центральный банк на фоне низкой инфляции последовательно снижает ставку рефинансирования с целью повышения доступности финансовых ресурсов в экономике.

Этому предшествовал длительный период ужесточения денежно-кредитной политики: с 15 декабря 2020 года регулятор планомерно повышал ставку рефинансирования с 4,25% до 10,75% для сдерживания инфляционного давления.

Текущее смягчение монетарной политики, как отмечают эксперты, направлено на стимулирование деловой активности при сохранении контроля над инфляционными процессами.

В сентябре 2024 года в республике наблюдалась минимальная инфляция: цены выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 0,2% по сравнению с августом текущего года.

Экономический рост в госбюджете на 2024 год был предусмотрен в размере 7%, а инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%).