Последнее обновление: 29.10.2024 18:00

Газовые хранилища в Польше к зиме заполнены почти на 100%

Газовые хранилища в Польше подготовлены к зиме и заполнены почти на 100%. Об этом сообщила директор отдела закупок газа и энергии и балансировки PGNiG Obrót Detaliczny Йовита Сарна.

Представитель польского нефтегазового концерна отметила, что в других странах Европейского союза также наблюдается высокий уровень заполненности газовых хранилищ.

«С 1 ноября по нормативным требованиям отдельные страны должны были заполнить газовые хранилища. И это требование выполнено. В Европейском союзе этот показатель превышает 95%», - сказала Йовита Сарна, которую цитируют польские медиа.

Представитель PGNiG также допустила вероятность падения цен на голубое топливо, указав на планы по увеличению объема газа, добываемого США и Катаром.

PGNiG Obrót Detaliczny – это дочерняя компания группы Orlen и крупнейший продавец природного газа в Польше.



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