Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии

Немецкая автостроительная компания Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в стране и сократить десятки тысяч рабочих мест. Об этом сообщила руководительница производственного совета концерна Даниэла Кавалло на информационном мероприятии для работников в Вольфсбурге.

По ее словам, все другие предприятия также будут сокращены. Концерн проинформировал работников об этих планах, пишут немецкие СМИ.

Завод в Оснабрюке, который недавно потерял долгожданный заказ от Porsche, находится под особой угрозой.

Кавалло акцентировала, что исполнительный совет также планирует принудительные сокращения, и профсоюзный совет считает, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест. Целые отделы будут закрыты или перенесены за границу.

"Эти планы затрагивают все немецкие заводы Volkswagen", – отметила она.

В Volkswagen в Германии работает около 120 тыс. человек, около половины из которых – в Вольфсбурге. Концерн имеет в общей сложности десять заводов в стране, шесть из которых расположены в Нижней Саксонии, три – в Саксонии и один – в Гессене.

В сентябре VW отменил схему гарантирования занятости, которая действовала более 30 лет, и предупредил, что вынужден прибегать к радикальным мерам из-за высокой конкуренции в Китае, снижения продаж на других основных рынках и необходимости значительных инвестиций в переход на производство электромобилей.

Сокращения станут возможными с середины 2025 года.