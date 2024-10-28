Украина стала членом сельскохозяйственного фонда ООН

Украина официально стала членом Международного фонда сельского развития (IFAD). Об этом в Telegram-канале сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Это стратегический шаг, над которым работали Минагрополитики и после последней рабочей встречи с представителями IFAD в Риме нам удалось стать 179 страной-членом", - написал министр.

По его словам, эта организация - единственное агентство Организации Объединенных Наций, полностью сосредоточена на трансформации сельского хозяйства, развития сельской экономики и продовольственных систем.

Членство в IFAD дает Украине новые возможности и перспективы, которые будут способствовать развитию агросектора в целом, заявил Коваль.

Приоритет IFAD - развитие малого фермерства. Их поддержка позволит производителям повысить конкурентоспособность, укрепить позиции на рынке и повлияет на развитие аграрного сектора страны в целом.

Украинские производители также будут иметь доступ к недорогим финансовым ресурсам, грантовой поддержке, к участию в тендерах Фонда для закупок товаров и услуг, к инвестициям для поддержки устойчивого развития.