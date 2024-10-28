В Казахстане годовые продажи новых автомобилей в сентябре подросли на 0,7%

В сентябре 2024 года в Казахстане официальные дилеры продали 17,9 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 0,4% больше, чем в августе. Об этом сообщил Казахстанский автомобильный союз.

По сравнению с сентябрем 2023 года количество проданных автомобилей выросло на 0,7.

В январе-сентябре 2024 года продано 137,1 тыс. автомобилей, что на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года.

Список топ-10 популярных среди казахстанцев моделей в сентябре поменялся. Лидерами стали Chevrolet Cobalt (2,5 тыс. ед.), Hyundai Tucson (1,78 тыс. ед.), Hyundai Elantra (700 ед.). На четвертом месте Hyundai Santa Fe (594 ед.), пятая позиция у Kia Sportage (551 ед.). Также в топ-10 вошли Chery Tiggo 2, Kia K5, Chery Tiggo 7 Pro, Hyundai Sonata и Haval M6.