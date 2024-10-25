Китайцы покупают немецкого производителя автокомпонентов

Китайская компания Luxshare покупает немецкого производителя автомобильных компонентов Leoni AG, у которого есть активы в Украине. Соглашение подписали еще в сентябре, а сегодня Bloomberg сообщил ее стоимость.

Гендиректор Leoni Клаус Риннербергер рассказал, что Luxshare покупает 50,1% акций Leoni, которые сейчас принадлежат австрийскому предпринимателю Штефану Пиреру, за €205 млн. В рамках параллельного соглашения Time Interconnect Singapore (совместное предприятие дочерних компаний Luxshare) покупает 100% кабельный дивизион Leoni за €320 млн.

Большинство средств от продажи акций пойдет банкам-кредиторам.

В 2023 году Leoni, пострадавшая из-за роста цен на сырье и проблем с цепочками поставок, пришлось реструктуризировать долг на €1,6 млрд. Пирер вложил €150 млн и получил контроль над компанией, а банки списали около половины кредитов в обмен на право на 45% будущих доходов.

По словам Риннербергера, привлечение китайского инвестора позволит рефинансировать текущий долг Leoni.

Он считает, что сотрудничество с Luxshare также поможет Leoni войти в цепочку поставок для китайских автопроизводителей, выходящих на европейский рынок.

По словам гендиректора, это соглашение является настоящим спасением для Leoni.

"Мы просто не смогли бы справиться с этими недостатками в долгосрочной перспективе, или по крайней мере оставались риски", - сказал он.