ЕС обсуждает повышение пошлин на товары агросектора из Беларуси

Европейский Союз обсуждает расширение заградительных пошлин на аграрные и продовольственные товары, а также удобрения из Беларуси и России. Об этом пишет Bloomberg.

Несколько государств-членов, которые стремятся ограничить доходы Кремля, призывают блок ввести масштабные пошлины на импорт аграрной и рыбной продукции из Беларуси и России в ЕС в дополнение к более высоким пошлинам на зерновые продукты, установленных ранее в этом году.

Другие же призывают к осторожности, попросив сначала оценить влияние любых мер на европейский импорт и цены на продовольствие.

Сообщается, что торговые ограничения не всегда требуют поддержки всех государств-членов, в отличие от санкций.

ЕС все еще анализирует, на какие товары он может ориентироваться. Любой шаг в отношении удобрений, вероятно, будет приветствоваться европейской отраслью.

Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений с долей рынка 18%. Хотя отрасль не находится под санкциями, она была вынуждена сократить экспорт в связи с российским вторжением в Украину в 2022 году из-за проблем с логистикой и платежами.

С тех пор экспорт восстановился, и в этом году ожидается достижение рекордного уровня 2021 года.

Однако отмечается, что сроки введения новых пошлин пока не понятны, учитывая юридические и политические препятствия.