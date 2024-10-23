Deutsche Bahn после пяти лет эксперимента закроет коворкинги при станциях из-за низкого спроса

Немецкий оператор железной дороги Deutsche Bahn закрывает свой проект коворкингов при железнодорожных станциях из-за слишком низкого спроса. Об этом пишет Spiegel.

С 2020 года Deutsche Bahn запустила проект, в рамках которого на десятке крупных железнодорожных станциях образовали зоны коворкинга, где при необходимости можно было поработать с ноутбуком или провести рабочую встречу. Предполагалось, что это будет удобно людям, которые ежедневно ездят на работу издалека, а также тех, кто едет в командировку.

Вопреки ожиданиям, спрос на использование такого офиса оказался совсем незначительным и теперь проект закрывают из-за убыточности.

Провал связывают с тем, что проект начали готовить к запуску как раз перед пандемией коронавируса на основе тогдашних реалий, а после 2020 года модель работы многих людей существенно изменилась. Первый коворкинг на центральном вокзале Берлина открыли в августе 2020 года.

Напомним, уже летом Deutsche Bahn заблаговременно признала, что не достигнет установленного на этот год целевого показателя своевременного прибытия поездов.

Железная дорога объясняет ситуацию частыми забастовками, ремонтами и модернизацией инфраструктуры и экстремальными погодными явлениями, которые также стали существенным фактором, особенно в июне.