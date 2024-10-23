Белорусский рубль укрепился к евро на торгах БВФБ

На валютных торгах БВФБ 23 октября 2024 года курс доллара вырос на 0,47 копейки или 0,14% до 3,2979 рубля при объеме торгов $7,1млн.

Курс евро снизился на 0,96 клпейки или на 0,27%, до 3,5676 рубля при объеме торгов 0,1 млн.евро.

Курс российского рубля снизился на 0,02 копейки или 0,01%, до 3,4250 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 2758,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снизился на 0,33 копейки, или на 0,07%, до 4,6433 рубля за 10 юаней при объеме торгов 122,5 млн. юаней.