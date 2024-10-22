Госстандарт Беларуси в 2024 году получит из бюджета дополнительное финансирование

Госстандарт получит в 2024 году дополнительное финансирование. Это следует из постановления Совмина № 774 от 18 октября 2024 года.

В частности, Минфину поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Госстандарту на прикладные исследования в области общегосударственной деятельности, на 1,883 млн для проведения научно-исследовательских работ по государственной научно-технической программе «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование», указанной в перечне государственных научно-технических программ на 2021-2025 годы.

Согласно документу, с этой целью на 1,660 млн рублей уменьшат расходы республиканского бюджета, предусмотренные для Минобороны, и на 222 698 рублей – для Минтранса.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.