Продажи электромобилей в США выросли в третьем квартале на 11%

Продажи электромобилей в США в третьем квартале выросли на 10,7% относительно того же периода прошлого года и достигли рекордных 346,408 тыс. Об этом сообщает Cox Automotive.

Таким образом, на них сейчас приходится 8,9% общего объема продаж машин в стране по сравнению с 7,8% годом ранее.

"Хотя темпы роста замедлились, продажи электромобилей в США продолжают расти, - отмечает директор по анализу отрасли Cox Automotive Стефани Вальдес Стрити. - Подъем отчасти подпитывается поощрениями и скидками, но по мере выхода на рынок более доступных электромобилей и улучшения инфраструктуры мы можем ожидать еще большего их распространения в ближайшие годы".

Tesla нарастила продажи в июле-сентябре на 6,6% (до 166,9 тыс. машин), General Motors - в четыре раза (до 4,69 тыс.), Ford Motor - на 12,2% (до 23,51 тыс.). При этом продажи электромобилей Bayerische Motoren Werke AG снизились на 5,9% (до 12,31 тыс.), Volkswagen - почти на 58% (до 4,52 тыс.), Volvo - на 50% (до 1,54 тыс.).

Продажи электрокаров в США в январе-сентябре увеличились на 8,4% - до 946,143 тыс.