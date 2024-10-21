Евросоюз установил новые нормы химической безопасности

Совет Европейского союза на прошлой неделе принял постановление о классификации, маркировке и упаковке химических веществ (постановление CLP).

Согласно документу, обновляются действующие нормативно-правовые акты ЕС с 2008 года, уточняются правила маркировки химических веществ, которые будут адаптированы к различным формам торговли (например, онлайн-торговле), сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии на своем сайте.

Постановление также способствует циркуляции химической продукции; делает маркировку, в том числе цифровую, более четкой и легкой для прочтения, а также обеспечивает более эффективную защиту от химических опасностей.

Опасности, связанные с химическими продуктами, требуют специального законодательства для классификации, маркировки и упаковки такого рода продуктов. Постановления CLP от 2008 года было недостаточно, чтобы справиться с появлением новых рисков (таких, как присутствие химикатов, нарушающих работу эндокринной системы или долгосрочное воздействие определенных веществ), новых тенденций в продажах цифровой и циркулярной экономики – например, онлайн-торговли или оптовых закупок, а также цифровой маркировки.

Ввиду перечисленных новых угроз Европейская комиссия представила предложение 19 декабря 2022 года, а Совет утвердил мандат на начало переговоров с Европейским парламентом 30 июня 2023 года. Оба коллеги-законодателя достигли предварительного соглашения 5 декабря 2023 года, и Совет, наконец, принял постановление 14 октября.

Пересмотренное правило упрощает сообщение о новых рисках, связанных с химическими веществами, размещенными на рынке, а также дает Европейской комиссии и другим заинтересованным сторонам новые полномочия по классификации вредных веществ и ускорению их обнаружения. Кроме того, постановлением кодифицируются требования к добровольной цифровой маркировке. В новом постановлении прописаны также особые правила для заправочных станций в отношении химической продукции.

Постановление ЕС распространяется на все химические вещества в твердом состоянии (solid- state chemicals), хотя в течение пяти лет исключение делается для веществ, содержащих более одного ингредиента растительного происхождения (MOCS), которые не были химически модифицированы. По истечении этого периода Европейская комиссия может предложить принять новый нормативно-правовой акт, основанный на последних научных данных.