Доля ВИЭ в выработке электроэнергии в Турции к 2025 году достигнет почти 50%

Правительство Турции ставит целью довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в выработке электроэнергии в стране до 47,8% в 2025 году. Об этом говорится в представленном в парламент страны бюджетном плане Министерства энергетики и природных ресурсов Турции на предстоящий год.

В Минэнерго делают ставку на рост выработки электроэнергии за счет ГЭС, ветряных и солнечных электростанций, а также геотермальных источников.

Кроме того, ставится задача снижения уровня потерь электроэнергии при ее передаче и распределении, и расширения возможности газохранилищ.

Согласно данным энергораспределительной компании Турции TEİAŞ, на сегодня ГЭС вырабатывают до 32,2 тысячи МВт электроэнергии Турции, ВЭС - более 12,3 тысячи МВт, СЭС - 18,7 тысячи МВт, а ГеоЭС - до 1,7 тысячи МВт.

Доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии в Турции по итогам 2023 года составила 42,7%, а по итогам текущего года предположительно достигнет 45%.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар ранее объявил о скором обнародовании Дорожной карты Турции в сфере ВИЭ и энергетической трансформации на период до 2035 года.