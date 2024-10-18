В Украине появится конкурентный рынок железнодорожных перевозок

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины", который вводит новую модель рынка железнодорожных перевозок. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Законопроект направлен на имплементацию актов законодательства ЕС в сфере железнодорожного транспорта, в частности, определенных соглашением об ассоциации с ЕС", - отметил он.

Проектом закона определены основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика, основные требования к железнодорожному подвижному составу. Документ также регулирует деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава.

Законопроектом также закрепляется принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, распространяющийся на всех лиц, заинтересованных в их получении.

Кроме того, предусматривается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями положений законодательства ЕС, что позволит повысить уровень безопасности перевозок в условиях развитой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Законопроектом устанавливаются правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта для эксплуатации, а также вводится европейский подход к обеспечению технического обслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние.

В то же время предусматривается введение функционирования учебных центров, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.