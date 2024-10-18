Китайский ЦБ запустил кредитный и своповый механизмы для поддержки рынка акций

Народный банк Китая (НБК) запустил специализированный кредитный механизм, призванный помочь компаниям и крупным акционерам с обратным выкупом акций.

Программа объемом 300 млрд юаней ($42,1 млрд), анонсированная главой НБК Пань Гуншэном в сентябре, предусматривает выдачу займов под низкую ставку 21 коммерческому банку для кредитования компаний и акционеров, отвечающих определенным требованиям, говорится в опубликованном в пятницу сообщении НБК.

Банки смогут получить кредиты на год под 1,75% годовых - это ниже ставки в рамках операций среднесрочного кредитования (MLF), составляющей 2%. НБК предоставит финкомпаниям средства для выдачи кредитов, при этом за управление рисками они будут отвечать сами, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Другая программа поддержки фондового рынка, анонсированная ранее НБК - своповый механизм, обеспечивающий институциональным инвесторам доступ к ликвидности для покупки акций, получила заявки от участников на сумму свыше 200 млрд юаней, сообщил регулятор.

Программа, начальный объем которой составляет 500 млрд юаней, позволяет инвесторам получить от НБК высоколиквидные активы под залог имеющихся у них бондов, ETF и некоторых акций. Китайский ЦБ одобрил участие 20 институциональных инвесторов в своповом механизме.

В ходе выступления на финансовом форуме в Пекине в пятницу Пань Гуншэн заявил, что проблемы рынка недвижимости и фондового рынка являются одними из самых серьезных для экономики КНР и требуют принятия целенаправленных мер. Шаги, которые делают китайские власти для поддержки этих рынков, показывают их нацеленность на стабилизацию экономики, отметил Пань Гушен.