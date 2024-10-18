ЕС инвестирует €12,5 млн в ядерную безопасность Армении

Европейский Союз (ЕС) выделяет значительные средства на поддержку ядерной безопасности в Армении. Об этом сообщил глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос на 10-й технической встрече по координации международной поддержки Армянской атомной электростанции (ААЭС) и Армянского органа по ядерному регулированию в Мецаморе.

По словам Марагоса, ЕС финансирует четыре программы на Армянской АЭС общей стоимостью €11 млн и одну программу в Государственном комитете по регулированию ядерной безопасности на сумму €1,5 млн. Эти проекты реализуются в рамках Европейского инструмента международного сотрудничества в области ядерной безопасности (INSC), пишут местные медиа.

Дипломат отметил, что с 1990-х годов общая финансовая поддержка ЕС в сфере ядерной безопасности Армении превысила 70 млн евро в виде грантов. Сотрудничество включало обмен технологиями и передовым опытом, переподготовку специалистов, улучшение управления радиоактивными отходами и усиление гарантий ядерной безопасности.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенное между Арменией и Европейским Союзом в 2017 году, охватывает широкий спектр вопросов энергетического взаимодействия, в том числе аспекты ядерной безопасности.

Одним из ключевых пунктов документа является разработка стратегии по постепенному переходу от использования Мецаморской атомной электростанции к альтернативным энергетическим решениям. Этот шаг направлен на укрепление энергетической независимости Армении и содействие ее долгосрочному устойчивому развитию.