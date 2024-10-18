Рост экономики Китая в III квартале замедлился до 4,6%

Экономика Китая в III квартале 2024 года увеличилась на 4,6% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 4,7% во II квартале и были минимальными с января-марта 2023 года.

Повышение ВВП КНР в июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев составило 0,9%. Во II квартале экономика выросла на 0,7% в поквартальном выражении.

Правительство страны ставит целью добиться 5-процентного роста экономики по итогам всего 2024 года.