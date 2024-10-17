Последнее обновление: 17.10.2024 18:03

Лукашенко хочет результат полярников "руками пощупать"

Лукашенко сегодня на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций заявил, что хочет не только фундаментальных исследований, но и практических результатов от них.

"Конкретные должны быть результаты. - На это тратятся огромные деньги, мы отвлекаем людские ресурсы. Должна быть динамика. Я вам по-народному скажу: ваш результат мы должны руками пощупать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, у Беларуси в Антарктиде собственная научно-исследовательская станция "Гора Вечерняя", где реализованы "самые передовые технологические решения".

"Мы обладаем серьезным научным, производственным потенциалом. Применяемое оборудование разработано нами для использования в экстремальных условиях, отдельные установки являются уникальными и не имеют аналогов в мире. Нам надо научиться не только их использовать, но и реализовывать — все должно приносить деньги. Жизнь такая", - сказал Лукашенко.

Апробированные в Антарктике технологические и конструкторские решения и материалы, по его мнению, "было бы неплохо использовать в различных отраслях внутри страны".

Он "предложил подумать", как исследования белорусских полярников могут быть "уже сейчас применены в реальном секторе экономики".



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