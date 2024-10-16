В Беларуси розничный товарооборот за 9 месяцев увеличился на 11,8%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-сентябре 2024 г. составил 65,1 млрд рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2023 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 25,9 рубля против 22,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,9% розничного товарооборота республики, в январе-сентябре 2024 г. составил 61,8 млрд рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2024 г. составил 136,4 млрд рублей, или 106% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2024 г. составил 4,5 млрд рублей, или 111,5% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2023 г.