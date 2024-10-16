В Кыргызстане инфляция с начала 2024 года увеличилась на 3,4%

В Кыргызстане с начала 2024 года инфляция составила 3,4%. Об этом сообщает Национальный статкомитет.

Согласно информации, цены на непродовольственные товары повысились на 2,9%, пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 1,4%, алкоголь и табачные изделия — на 9,2%, тарифы на оказываемые населению услуги подскочили на 7%.

Больше всего подорожали мясо (на 11%), животные жиры (на 9,5%), картофель (на 7,5%), соль (на 7,2%), творог жирный (на 6,2%) и безалкогольные напитки (на 4,8%). Цены выросли и на другие продукты питания, в том числе на рыбу, кондитерские изделия, рис, сыры, молоко, масло сливочное и сахар.