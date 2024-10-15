Промпроизводство в еврозоне в августе выросло на 1,8%, в ЕС - на 1,3%

Объем промышленного производства в еврозоне в августе 2024 года вырос на 1,8% по сравнению с июлем, когда показатель снизился на 0,5%. Об этом сообщил Eurostat.

По сравнению с августом 2023 года промпроизводство подросло на 0,1%.

В 27 странах ЕС промпроизводство в августе по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,3% после снижения на 0,3% месяцем ранее. В годовом выражении показатель вырос на 0,2%.

Производство товаров длительного пользования в августе по сравнению с июлем выросло в зоне евро на 1,7%, в ЕС - на 1,4%. Выпуск энергии увеличился на 0,4% и в еврозоне, и на 0,2% в ЕС. Производство промежуточных товаров снизилось на 0,3% в зоне евро и на 0,2% в ЕС. Производство капитальных товаров увеличилось на 3,7% в еврозоне и на 3,6% в ЕС.

Наибольший рост промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу зафиксирован в Ирландии (4,5%), Германии и Литве (3,3%), а также на Мальте (2,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Люксембурге (-9,2%), Хорватии (-4,6%) и Дании (-4,5%).

В годовом выражении наибольшее повышение было отмечено в Ирландии (15,8%), Дании (10,7%) и Словении (7,2%). Самое значительное падение наблюдалось в Люксембурге (-11,7%), Эстонии (-6,0%) и Венгрии (-4,2%).