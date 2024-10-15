Рентабельность продаж организаций Беларуси за 8 месяцев составила 6,7%

За январь-август 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,1%, рентабельность продаж – 6,7%.

Как сообщает Белстат, дебиторская задолженность на 1 сентября 2024 г. составила 73,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,7 млрд рублей, или 13,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2024 г. составила 87,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,8 млрд рублей, или 11,1% от общего объема кредиторской задолженности.