Польша ужесточает правила выдачи виз после коррупционного скандала.

Как сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, непрозрачных способов ускорения процесса их получения больше не будет.

Ранее была приостановлена программа Poland Business Harbour для привлечения ИТ-специалистов. Правила для выдачи виз по гуманитарным причинам также пересматриваются, сообщают медиа.

Министр заявил, что этим шагом страна подводит черту под коррупционной практикой в выдаче виз, существовавшей при предыдущем правительстве партии «Право и справедливость» (PiS).

Верховная контрольная палата (ВКП) опубликовала отчет, который подтвердил, что польские консульства во время правления PiS в Азии и Африке выдавали визы в обмен на крупные суммы.

Результаты аудита показали, что «с ноября 2022 по май 2023 года существовал непрозрачный и коррупционный механизм в Министерстве иностранных дел, который влиял на некоторых польских консулов, чтобы ускорить обработку заявок на визы».

По данным ВКП, частные посреднические фирмы незаконно участвовали в получении виз. Сообщается, что одна из этих фирм помогла в получении 4250 виз с января 2018 по март 2024 года. По данным отчета, она брала с заявителей до €7 тысяч за свои услуги.

Ранее стали известны подробности о выдаче виз по программе PBH.

По данным ВКП, на практике получение визы PBH стало самым простым, быстрым и дешевым способом въехать на территорию Евросоюза.

«Роль консула в процессе оформления визы практически свелась к ее выдаче», - отмечали аудиторы.

По мнению авторов отчета, что программа Poland Business Harbour могла существенно снизить государственную безопасность страны.